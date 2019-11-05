2019-11-05T09:48:03+03:00
Общество

В Челябинске провалены сроки сдачи скверов в центре города

Подрядчики заработали штрафы за срыв договоренностей
Ольга АНТОНОВА
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На улице уже давно снег, а ремонт в скверике у оперного театра не закончен. Фото: группа "Челябинский урбанист" vk.comНа улице уже давно снег, а ремонт в скверике у оперного театра не закончен. Фото: группа "Челябинский урбанист" vk.com
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Снег, как всегда, в Челябинске выпал неожиданно. Иначе чем объяснить провал сроков сдачи ремонтов в скверах? Неужто подрядчики не знают, что обычно во второй половине осени у нас уже зима? Сроки некоторых объектов сорваны более чем на месяц. В мэрии грозят штрафами.

Больше всего затянуты сроки сдачи сквера на площади Ярославского у театра оперы и балета, на Аллее Славы. Оба сквера в самом центре города.

Как рассказал на аппаратном совещании в мэрии глава Центрального района Виктор Ереклинцев, в выходные рабочие на объекты не выходят. За срыв сроков на месяц подрядчик заплатит штрафную пеню.

Теперь работы нужно вестись ударными темпами, ведь на этой неделе в дневные часы будет держаться плюсовая температура.

Ремонт сквера на площади Ярославского сразу оброс скандалами, ведь подрядчик, «Атмосфера уюта», решил сменить гранитный камень бордюра, который давно стал фирменным стилем Челябинска, на бетонные. Поднялась волна народного возмущения. Камень было решено сохранить. Выигравший аукцион подрядчик снизил стоимость работ с более чем 7 млн руб до 5,7 млн руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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