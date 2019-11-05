В Челябинске снова закрасили серой краской цветную птичку на технической коробке
Челябинский урбанист Лев Владов пожаловался на то, что техническую коробку с изображением птички опять закрасили серой краской.
Год назад команде урбаниста уже пришлось восстанавливать это же изображение на перекрестке Красной и Труда. Тогда птичку закрасили накануне Чемпионата мира по танцевальному спорту, который проходил в расположенном рядом Дворце спорта «Юность».
— У организаторов чемпионата были определенные требования. Мы постарались им соответствовать. Приношу извинения активистам — авторам проекта. Будем восстанавливать, — заявил тогда мэр Челябинска Евгений Тефтелев.
Теперь ящик стал местом для наклейки афиш. Фото: Челябинский урбанист.
Причины свежего вандализма пока не известны. А птичку по-прежнему жалко.
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ИСТОЧНИК KP.RU