2019-11-05T10:22:48+03:00
Общество

Девочка-грудничок отравилась крысиным ядом в Магнитогорске

Обстоятельства трагедии изучает Следственный комитет
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Ребенка на скорой успели довезти до больницы.Ребенка на скорой успели довезти до больницы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В субботу, 2 ноября, в больницу Магнитогорска поступил грудной ребенок. По словам мамы, девятимесячная девочка, которая уже с легкостью ползает по всему дому, отравилась крысиным ядом.

К счастью, малышка выжила. Но она до сих пор остается в тяжелом состоянии и находится в отделении реанимации. За ее жизнь продолжают бороться врачи. Между тем Следственный комитет проверяет, при каких обстоятельствах пострадал ребенок.

— Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят на контроль руководством регионального следственного управления, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умерла онкобольная девушка из Челябинской области, отец которой просил помощи у Путина
Завершены поиски чемпиона страны по сноуборду из Челябинской области
В Челябинске спуск в подземный переход на Кировке откроют к 9 ноября
Две «Лады» попали в смертельное ДТП в Челябинской области
Ветеринара с пышной грудью из Челябинска шокировал пациент в чемодане
Под Челябинском в ДТП погиб водитель престижной иномарки
В Челябинске снова закрасили серой краской цветную птичку на технической коробке
В Челябинске провалены сроки сдачи скверов в центре города
В Челябинске начинается ремонт аварийного моста на Коксохим
СМИ: в детсаду Челябинска девочка получила черепно-мозговую травму
Путин назначил одного из руководителей Челябинского областного суда
Челябинск вошел в топ-10 городов России по объемам покупок новых автомобилей
Молодая пара из Китая осталась без квартиры, переехав в Челябинск