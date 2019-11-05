Девочка-грудничок отравилась крысиным ядом в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-05T10:22:48+03:00

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В субботу, 2 ноября, в больницу Магнитогорска поступил грудной ребенок. По словам мамы, девятимесячная девочка, которая уже с легкостью ползает по всему дому, отравилась крысиным ядом.

К счастью, малышка выжила. Но она до сих пор остается в тяжелом состоянии и находится в отделении реанимации. За ее жизнь продолжают бороться врачи. Между тем Следственный комитет проверяет, при каких обстоятельствах пострадал ребенок.

— Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки взят на контроль руководством регионального следственного управления, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU