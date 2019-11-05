Под Челябинском в ДТП погиб водитель престижной иномарки
ЧП на дороге Троицк — Октябрьское случилось 3 ноября. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, по предварительной информации, 34-летний водитель БМВ, не выбрал оптимальную скорость, не справился с управлением. Автомобиль улетел в кювет, где опрокинулся.
От полученных травм водитель скончался на месте аварии. Двум его пассажирам потребовалась помощь медков, причем один из них попал в больницу.
Как установили сотрудники ГИБДД, водитель иномарки не имел прав на управление автомобилем. В 2015 г его лишили за вождение в алкогольном опьянении. Двумя годами позже поймали повторно, и опять за пьяное вождение. Против лихача возбудили уголовное дело, он был осужден на три года условно.
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ИСТОЧНИК KP.RU