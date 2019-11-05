2019-11-05T11:43:51+03:00
Общество

Умерла онкобольная девушка из Челябинской области, отец которой просил помощи у Путина

Она хотела увидеть брата-солдата
Ирина Фадюшина
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Фото: onco74.ruФото: onco74.ru
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19-летняя Вилена Исламова, страдающая тяжелой формой онкологии, умерла. Перед смертью девушка успела увидеться с братом.

— В субботу ушла Вилена. Не было сил писать об этом. Вилена была с нами пять лет, 14-летней девочкой вошла в нашу жизнь и ушла в 19 лет, — сообщили в фонде «Искорка». — Она пережила очень тяжелые времена, потерю друзей и сомнения во всех, кто ей окружал. Она боялась не увидеть своего брата, но им удалось встретиться.

Вcе пять лет девушка пыталась победить рак: два раза в детском онкологическом отделении, один раз во взрослом. Но болезнь возвращалась снова.

— Вилена смогла пройти все испытания, которые выпали ей на долю, верила в лучшее. Она пережила очень тяжелые времена, потерю друзей и сомнения во всех, кто ей окружал. Судьба подарила ей подругу Юлю, которая была с ней до самого последнего вздоха — заботилась о ней и переживала за нее, — рассказали в «Искорке».

Перед смертью Вилена попросила подругу навещать фонд вместе с братом на День памяти.

Напомним, в начале октября Вилена встала перед непростым выбором: умирать в больнице, проходя высокодозную терапию, или дома. Девушка решила провести последние дни жизни с близкими. Она очень хотела увидеть брата, который служит в Подмосковье. Как президент Владимир Путин помог исполнить ее последнее желание, читайте в нашем материале.

ПОДРОБНОСТИ

Последнее желание 19-летней жительницы Челябинска: перед смертью увидеть брата

Помочь в этом неизлечимо больной смог только президент Путин (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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