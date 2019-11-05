2019-11-05T10:46:37+03:00
Происшествия

Две «Лады» попали в смертельное ДТП в Челябинской области

Машины столкнулись под Саткой
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Авария произошла неподалеку от Сатки в минувший понедельник, 4 ноября. Две «Лады» столкнулись лбами на 294-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

— Одна из машин выехала на полосу встречного движения и перекрыла дорогу второй. В результате аварии виновник столкновения — 51-летний водитель «Лады Калины» погиб на месте, — сообщает Отделение пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Еще два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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