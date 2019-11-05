Две «Лады» попали в смертельное ДТП в Челябинской области
Авария произошла неподалеку от Сатки в минувший понедельник, 4 ноября. Две «Лады» столкнулись лбами на 294-м километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка.
Фото: соцсети.
— Одна из машин выехала на полосу встречного движения и перекрыла дорогу второй. В результате аварии виновник столкновения — 51-летний водитель «Лады Калины» погиб на месте, — сообщает Отделение пропаганды ГИБДД по Челябинской области.
Фото: соцсети.
Еще два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем резонансного события на дороге?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU