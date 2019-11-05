2019-11-05T10:54:17+03:00
Общество

В Челябинске спуск в подземный переход на Кировке откроют к 9 ноября

В мэрии объяснили причину затянутых сроков ремонта
Ольга АНТОНОВА
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Ремонт одного из спусков затянулся на несколько месяцев.Ремонт одного из спусков затянулся на несколько месяцев.Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО
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В контракте на ремонт спусков подземного пешеходного перехода на пересечении площади Революции и Кировки значилась дата окончания работ — 31 августа. Почти все лестничные марши сдали, правда, с опозданием. Кроме одного, ведущего в тоннель со стороны дома по пр. Ленина, 54.

Шли месяцы, спуск был блокирован для прохода. В мэрии на вопрос корреспондента КП-Челябинск «Почему»? ответили: «Из-за множества скрытых дефектов».

Во вторник, 5 ноября, замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев отрапортовал, что гранит на ступени почти уложен, и к 9 ноября спуск откроют для пешеходов.

А затянули со сроками потому, что нужно было сделать конструкцию спуска безопасной: пришлось укреплять несущие конструкции, наваривая дополнительные балки. Эти работы продолжались 1,5 месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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