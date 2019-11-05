2019-11-05T12:56:01+03:00
Экономика

Альфа-Банк намерен увеличить розничный портфель на 40-45% в 2019 году

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Финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов заявил о том, что банк рассчитывает повысить розничный портфель на 40-45% в 2019 году. При этом, во 2 полугодии этот показатель растет аналогичном первому, когда он вырос на 22%.

В 2020 году банк планирует не удержать такую динамику, в частности в кредитных картах. Вместе с тем, совокупный рост портфеля по рознице — примерно 30%. Такого рода внимательный прогноз на 2020 год мотивирован наличием рисков в потребительском кредитовании. Несмотря на это, Чухлов не видит причин для возникновения в этой сфере еще около 12-18 месяцев, а в ипотеке — как минимум 10 лет. Чухлов акцентировал внимание на том, что банк продолжит повышать рыночную долю, учитывая риски, совершенствуя все процессы кредитования. Только по итогам всех мероприятий можно будет изменить ситуацию в глобальных масштабах.

Финансовый директор Альфа-Банка отметил, что увеличение рисков не означает сокращение объемов выдачи. Банк уменьшает вероятность одобрения в возможной зоне риска, однако выдает больше там, где риски практически отсутствуют.

Самый динамично развивающийся продуктом банка в 2020 году станет ипотека, низкие риски которой обеспечивают привязку клиента и прибыль от его платежей, кредиток и других услуг.

В заключение Чухлов подчеркнул, что банк будет и дальше заниматься ипотечным кредитованием и другими видами кредитов, даже в условиях кризиса. Он уверен, что спустя несколько лет все также смогут разглядеть выгоду в рознице.

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@TrueKPRU
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