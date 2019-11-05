Стало известно, когда в центре Челябинска светофор вернут на прежнее место

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-05T15:26:13+03:00

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На портале электронных голосований «Активный житель 74» завершился опрос по возможному возвращению светофора на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса на прежнее место. Большинство из проголосовавших сказали «да» привычной схеме движения пешеходов и автомобилистов.

Светофор перенесут на прежнее место. Но когда?

— В течение нескольких дней. В ближайшее время СМЭУ ГАИ получит распоряжение городских властей.Это оперативно решаемые вопросы, — ответил корреспонденту КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

СМЭУ ГАИ — частная структура, которая по договору с администрацией города занимается установкой и обслуживанием дорожных знаков, светофоров и барьерных ограждений вдоль проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU