2019-11-05T15:26:13+03:00
Общество

Стало известно, когда в центре Челябинска светофор вернут на прежнее место

Работы проведет СМЭУ ГАИ
Ольга АНТОНОВА
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В центре города изменят схему расположения светофоров. Фото: Архив "КП".В центре города изменят схему расположения светофоров. Фото: Архив "КП".
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На портале электронных голосований «Активный житель 74» завершился опрос по возможному возвращению светофора на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса на прежнее место. Большинство из проголосовавших сказали «да» привычной схеме движения пешеходов и автомобилистов.

Светофор перенесут на прежнее место. Но когда?

— В течение нескольких дней. В ближайшее время СМЭУ ГАИ получит распоряжение городских властей.Это оперативно решаемые вопросы, — ответил корреспонденту КП-Челябинск глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

СМЭУ ГАИ — частная структура, которая по договору с администрацией города занимается установкой и обслуживанием дорожных знаков, светофоров и барьерных ограждений вдоль проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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