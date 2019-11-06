«Получают больше 100 тысяч!»: в соцсети обсудили зарплату должницы, к которой записались «на ноготочки» приставы

СЕГОДНЯ 04:05 2019-11-06T04:05:06+03:00

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На днях мы опубликовали в соцсети нашу заметку о работнице индустрии красоты, задолжавшей банку 1,4 млн рублей. Женщина давно не платила по кредиту и не отвечала на звонки судебных приставов. Тогда они нашли ее аккаунт в инстаграме и воспользовались опубликованным там предложением «записаться на ноготочки». А во время встречи арестовали иномарку мастера маникюра.

Пользователи соцсети возмутились тем, что женщина игнорировала свой кредит. Они утверждают, что специалисты по ноготочкам отлично зарабатывают.

Антон:

— Они зарабатывают дофига. Вот реально дофигища! У меня развился комплекс неполноценности от общения с такой дамой, при том что у меня зарплата далеко не самая плохая была на тот момент.

Алексей:

— Дамы любят красоту и несут хорошие деньги. Поэтому больше 100 тысяч в месяц, а то и 150 маникюрши вполне могут зарабатывать.

Яна:

— Справедливости ради скажу, что побочными эффектами такой работы являются дикие проблемы со спиной, аллергии и проблемы с легкими, ибо весь день сидят согнувшись и дышат всякой гадостью. Ну и у тех, кто работает в салонах, эксплуатация жесточайшая просто. Записи на два месяца вперед с 7 утра до 11 вечера. Условия не ахти. Но там бабло течет рекой, конечно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

— 150 тысяч? Ха-ха! Может, в Москве, но не у нас. Знаете, какая сейчас конкуренция?! Кто-то из моих коллег и среднюю зарплату не может себе обеспечить. У кого-то около сотни есть, да. Но это единицы — девочки, которые давно себя зарекомендовали как супер-профи, и к ним ходят богатенькие женщины. У таких ценник на маникюр — больше 3 тыс. руб. и работают они на себя. А у меня — 1 тыс. руб., и половину я отдаю хозяйке салона. Зарабатываю 40 тыс. руб. в месяц, в марте и декабре — 50. Считаю, что это очень хорошо. Но не те фантастические цифры, о которых все говорят, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск мастер маникюра из Копейска Алла Першина.

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ИСТОЧНИК KP.RU