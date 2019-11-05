2019-11-05T15:52:45+03:00
Общество

Челябинский сенатор Маргарита Павлова будет отвечать за семейную политику

В поле ее зрения — взаимодействие с детским омбудсменом
Ольга АНТОНОВА
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Сенатор Маргарита Павлова в Совете Федерации будет курировать вопросы семейной политики.Сенатор Маргарита Павлова в Совете Федерации будет курировать вопросы семейной политики.
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Новоиспеченный член Федерального Собрания Российской Федерации, сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова получит пост. Как сообщает ТАСС, комитет Совфеда единогласно проголосовал за решение рекомендовать верхней палате парламента поддержать ее кандидатуру на пост полпреда по взаимодействию с детским омбудсменом.

В поле зрения сенатора — вопросы семейной политики, в том числе касающимися семейного и так детского законодательства.

Пост полпреда до сентября нынешнего года занимала Елена Попова. Ее полномочия завершились.

В Совет Федерации Павлова вошла после того, как ее предшественница Ирина Гехт вернулась в Челябинскую области, став первым заместителем губернатора Алексея Текслера.

До нового назначения Павлова была Уполномоченным по правам человека в Челябинской области, а до того — детским омбудсменом Южного Урала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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