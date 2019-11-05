2019-11-05T16:13:58+03:00
Общество

Педагогу из Магнитогорска, уволенной за голые фото, предложили найти мужа

Ее пригласили на шоу «Давай поженимся»
Ирина КАРЕЛИНА
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История Екатерины Конопенко стала известна на всю страну. Фото из открытых источниковИстория Екатерины Конопенко стала известна на всю страну. Фото из открытых источников
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Эротические снимки тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко не на шутку возбудили представителей шоу-бизнеса. Напомним, женщину уволили из детско-юношеского центра за откровенную фотосессию 19-летней давности. Педагоги ДЮЦ увидели фото на личной странице Конопенко в соцсети и потребовали изгнать эротичную коллегу из своих рядов. А вот продюсеры самых разных телешоу, наоборот, зовут Катю к себе в эфир. На своей личной странице во «ВКонтакте» Конопенко написала, что ее снова одолевает Первый канал.

— Но на этот раз не от Гордона и «На самом деле», а с попсового ток-шоу «Давай поженимся». Упорно (не путать с «порно») просили меня принять участие в их передаче. Я долго смеялась! — пишет Катя. — Дураку ясно, что телевизионщики хотят превратить трагедию в фарс. Приказала им катиться с горки (ведь за окном почти Зима).

Скрин поста в соцсетях.

Скрин поста в соцсетях.

Читайте также: «Чиновники из Магнитогорска, уволившие педагога за откровенные фото, бегают от Гордона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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