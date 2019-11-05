В Челябинской области оштрафовали подрядчика по очистке дорог

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-05T16:39:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Челябинск не чистится и не убирается. 00:00 00:00

Глава региона раскритиковал качество уборки дорог в Челябинской области. По поручению Алексею Текслера министерство дорожного хозяйства и транспорта направило претензию подрядчику — АО «Ойкумена» — в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств по содержанию дорог.

Подрядчик оштрафован на 700 тыс руб и за свой счет обязан устранить недостатки в содержании дорог.

31 октября проверка показала, что подрядчик не выдержал требований по очистке от снега на семи дорогах. При этом, региональный миндортранс заранее уведомил АО «Ойкумена» о неблагоприятных погодных условиях на дорогах Южного Урала.

— Главное для нас — организовать слаженную работу подрядчиков. Первоочередная мера во время снегопада — патрульная очистка. Для ее осуществления должны быть сформированы бригады техники. Это нужно сделать для того, чтобы основные силы подрядных организаций были направлены именно в те районы, где в данный момент времени проходит обильный снегопад. А дороги в рамках профилактики должны быть обработаны противогололедным материалом еще до выпадения осадков, — отметил и. о. министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев.

ИСТОЧНИК KP.RU