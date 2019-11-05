2019-11-05T16:47:09+03:00
Происшествия

Жительница Челябинска спасла двоих детей от горящей стиральной машины

Бытовой прибор загорелся посреди ночи
Лидия ПЕСКОВА
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Стиралка загорелась ночью.Стиралка загорелась ночью.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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ЧП случилось в Металлургическом районе города на улице Дегтярева в ночь на вторник, 5 ноября. У семьи из многоквартирного дома посреди ночи загорелась стиральная машина.

Мать и двое детей проснулись от запаха дыма. Выбежать из квартиры из-за сильного задымления семья не успела. Тогда мать решилась на отчаянный шаг. Семилетнего сына она спустила через балкон соседу снизу, а сама со старшим сыном, которому уже одиннадцать лет, осталась на балконе ждать пожарных.

— Пожарные приехали быстро. Стиралку они потушили за несколько минут. Но женщина и ребенок успели наглотаться угарного газа. С легкой степенью отравления обоих доставили в больницу, — сообщает «Медиазавод» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Челябинской области.

Причиной пожара могли стать нарушения при подключении и во время эксплуатации бытового прибора. Работала ли машина во время пожара и была ли включена в сеть, пожарные не уточняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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