2019-11-05T17:13:18+03:00
Общество

Трибуны у памятника Ленину в Челябинске отремонтируют за зиму

Их уже окружили зеленой сеткой
Лидия ПЕСКОВА
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Сам памятник на этот раз обещают не трогать. Фото: из архива КП-Челябинск.Сам памятник на этот раз обещают не трогать. Фото: из архива КП-Челябинск.
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На площади Революции в центре Челябинска скоро начнется очередной ремонт. После реставрации памятника Ленину, которая оказалась крайне неудачной, строители освежат расположенные по обе стороны от Ленина трибуны, сообщает «Урал-пресс-информ».

— В июне глава области Алексей Текслер поручил полностью отремонтировать площадь Революции. У трибун не было хозяина. После вмешательства прокуратуры мы поставили их на казенный учет и заключили контракт на ремонт. Трибуны будут ремонтировать зимой с применением теплового покрытия, — рассказала Наталья Котова.

К 9 мая, когда страна будет отмечать 75-летие Великой Победы, ремонт площади Революции должен быть завершен полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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