2019-11-05T17:55:44+03:00
Общество

Гарри Ананасов и лидер «Ариэля» Ростислав Гепп поссорились из-за денег

Причиной раздора стал гонорар за «Ариэльфест»
Лидия ПЕСКОВА
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Гарри Ананасов требует выплатить гонорар ему и его команде. Фото: личная страница героя публикации.Гарри Ананасов требует выплатить гонорар ему и его команде. Фото: личная страница героя публикации.
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Известный челябинский музыкант Гарри Ананасов, который год назад взялся разработать концепцию фестиваля «Ариэльфест», остался недоволен заплаченным ему гонораром и требует от лидера легендарного ВИА 200 тысяч рублей.

В социальных сетях опубликовано открытое письмо музыканта к Ростиславу Геппу. В письме Ананасов перечисляет, как много он и его команда вложили сил в разработку нового фестиваля, какие тяготы пережили во время самого действа, и какими неблагодарными оказались заказчики.

«Мы создали концепцию, положение, сайт фестиваля, группы и эвенты в социальных сетях, записали аудио ролики, принимали участие в создании видеоконтента... Рекламировали Вас везде, устраивали многочисленные пресс-конференции, интервью, фотосессии, промо-акции с Вашим участием... Принимали заявки и работали с конкурсантами... Разработали режиссерский и сценарные планы... Мы нашли спонсоров... Привлекли к Вашему ансамблю ту возрастную и социальную группу, которая до фестиваля совершенно не знала о вашем существовании... А вы нас кинули...» — пишет обиженный Ананасов.

При этом Ростислав Гепп утверждает, что гонорар Ананасову передали через представителя рекламного агентства. А что касается дележа прибыли... Бюджетные деньги, полученные на проведение фестиваля, Гепп не относит к разряду прибыли. Их положили на сайт фестиваля в расчете не следующий «Ариэльфест».

Так как Гарри Ананасов решился на публичную порку партнера, можно предположить, что документально отношения двух сторон не оформлялись.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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