В Челябинской области ожидается усиление ветра и мокрый снег
В среду, 6 ноября, на Южном Урале в который раз испортится погода. Нас ждут значительное усиление ветра и мокрый снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.
Дождь может начаться уже нынче ночью. В Челябинске потеплеет до +1. Тем не менее утром на дорогах возможна гололедица. Днем потеплеет до +5...+7 градусов. Такая погода продержится на Южном Урале три дня.
В Челябинске ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а по области кое-где будет до 20 метров в секунду.
Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной аварий на дорогах, повышенного травматизма и привести к обрывам электросетей. Не исключен вал деревьев, замечают в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU