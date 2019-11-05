В Челябинской области ожидается усиление ветра и мокрый снег

СЕГОДНЯ 18:36 2019-11-05T18:36:04+03:00

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В среду, 6 ноября, на Южном Урале в который раз испортится погода. Нас ждут значительное усиление ветра и мокрый снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Дождь может начаться уже нынче ночью. В Челябинске потеплеет до +1. Тем не менее утром на дорогах возможна гололедица. Днем потеплеет до +5...+7 градусов. Такая погода продержится на Южном Урале три дня.

В Челябинске ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а по области кое-где будет до 20 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной аварий на дорогах, повышенного травматизма и привести к обрывам электросетей. Не исключен вал деревьев, замечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU