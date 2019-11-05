На этой неделе Челябинск может побить температурный рекорд тепла

СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-05T19:05:10+03:00

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Погода на Южном Урале довольно часто повторяет московскую, но с опозданием в несколько дней. А в Москве во вторник, 5 ноября, был побит температурный рекорд тепла. Воздух прогрелся до +13 градусов. Нечто подобное ожидается и в Челябинской области — несколько ближайших дней будут теплыми, а среднесуточная температура — выше нуля.

В среду, 6 ноября: ночью -1...+1, днем +5...+7 градусов, дождь, мокрый снег.

В четверг, 7 ноября: ночью +1...+3, днем +6...+8, дождь, мокрый снег.

В пятницу, 8 ноября: ночью +1...+3, днем +4...+6, дождь, мокрый снег.

Для ноября такая температура нехарактерна, так как ноябрь на Южном Урале считается зимним месяцем.

Начиная с субботы, 9 ноября, с Челябинске начнется постепенное понижение температуры. Ночами будет до -7, а днем -3...-1.

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ИСТОЧНИК KP.RU