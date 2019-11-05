Житель Магнитогорска не смог отсудить компенсацию за потерянную после взрыва в Магнитогорске квартиру

СЕГОДНЯ 19:38 2019-11-05T19:38:39+03:00

Под завалами дома у Виктора погибли мама и папа, а еще пропала квартира, которая могла бы достаться Виктору по наследству. Фото: соцсети.

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Магнитогорец Виктор Анашкевич и его пожилые родители жили в доме на улице Карла Маркса, 164, который пострадал от взрыва бытового газа 31 декабря 2018 года. Родители Анашкевича погибли под завалами обрушившегося подъезда. Похоронив их, Виктор начал борьбу за потерянную квартиру.

Чиновники отказались признались его потерпевшим и выплатить три вида компенсаций, так как мужчина не был зарегистрирован в доме. Тогда Анашкевич обратился в суд. Он потребовал выплатить ему единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей, финансовая помощь в размере 100 тысяч рублей и компенсации по потере двухкомнатной квартиры в размере 400 тысяч рублей. Суд удовлетворил его требования частично — мужчина получит 110 тысяч рублей.

— В распоряжении правительства области говорится, что 400 тысяч рублей выплачивают на семью, имеющую двухкомнатную квартиру в собственности или проживающую по социальному найму. Так как истец не был зарегистрирован в этой квартире, 400 тысяч ему не положены, — заявил в суде представитель областного минстроя.

В течение месяца Анашкевич может обжаловать это решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU