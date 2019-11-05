Медики не нашли следов крысиного яда у «отравленной» девочки из Магнитогорска
В больницу Магнитогорска попала девятимесячная девочка, мама которой была уверена, что малышка отравилась крысиным ядом.
Семья живет в частном доме. Женщина надумала травить мышей и достала крысиный яд. В какой-то момент она заметила, что ребенок находится у опасного вещества. Мама решила, что дочка попробовала яд на вкус, и сразу вызвала скорую.
В больнице девочке сделали промывание желудка. Однако предварительный диагноз не подтвердился. Девочка не успела полакомиться отравой. Тем не менее медики обнаружили у нее признаки ОРВИ, так что помощь ребенку все равно понадобилась.
Пока мама и дочка остаются в больнице.
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ИСТОЧНИК KP.RU