2019-11-07T04:13:41+03:00
Общество

Семейная пара из-за 10 рублей повредила автомобиль такси в Магнитогорске

Пассажирам не понравилось, что с них хотели взять деньги за ожидание
Ирина КАРЕЛИНА
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Сложно быть таксистом.Сложно быть таксистом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Приехав на заявку, таксист ждал пассажиров 10 минут, за что счетчик накрутил плюсом 30 рублей. Итого вместо 70 руб. получилась сотня. Узнав об этом, семейная пара взбунтовалась.

— Всю дорогу они меня оскорбляли. Но высаживать эту подвыпившую парочку я не стал, так как с ними был ни в чем не повинный ребенок. А на улице холодно, — рассказал таксист корреспонденту КП-Челябинск. — По приезду я дал им сдачу с сотни 20 руб, хотя и того не должен был. Выскочив из машины, дамочка с пьяными воплями принялась отламывать зеркало на авто. Потерпев неудачу, она пнула дверь ногой и помяла ее.

Выяснять отношения с ними их средневековым способом, да еще и при ребенке, я не стал. Обращаться в полицию — тоже. Не хотел лишних переживаний для своей беременной супруги, ведь тогда ей пришлось бы рассказать про этот случай.

Что еще случается с таксистами, читайте в материале «Удивительные истории от таксистов: «Просят привезти труп и поцеловать». Корреспондент КП-Челябинск записывает истории водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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