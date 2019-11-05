В Челябинске ищут двух рецидивистов, надругавшихся над школьницами-подростками

СЕГОДНЯ 21:18 2019-11-05T21:21:23+03:00

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В сообществе «Подслушано ЧМЗ» кто-то выложил служебный документ из полиции. Это ориентировка на двух мужчин, которые ограбили двух девочек-подростков, а потом надругались над ними.

Преступление было совершено 3 ноября на улице Черкасской. Мужчины напугали школьниц ножом и ограбили, а потом совершили «насильственные действия сексуального характера».

Имена подозреваемых установлены. Одному из них 32 года. второму 37 лет. Оба уже имеют за плечами криминальное прошлое — судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, а также за грабеж и разбой.

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ИСТОЧНИК KP.RU