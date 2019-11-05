В Челябинске ищут двух рецидивистов, надругавшихся над школьницами-подростками
В сообществе «Подслушано ЧМЗ» кто-то выложил служебный документ из полиции. Это ориентировка на двух мужчин, которые ограбили двух девочек-подростков, а потом надругались над ними.
Преступление было совершено 3 ноября на улице Черкасской. Мужчины напугали школьниц ножом и ограбили, а потом совершили «насильственные действия сексуального характера».
Имена подозреваемых установлены. Одному из них 32 года. второму 37 лет. Оба уже имеют за плечами криминальное прошлое — судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, а также за грабеж и разбой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем резонансного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU