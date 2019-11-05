Суд Магнитогорска отказался восстановить на работе уволенную за голые фото тренера по кикбоксингу

СЕГОДНЯ 21:44 2019-11-05T21:44:18+03:00

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Во вторник, 5 ноября, в Магнитогорске прошло заключительное судебное заседание по делу Екатерины Конопенко. Тренер по кикбоксингу была уволена из детской организации за фотосессию 20-летней давности. Суд признал ее непристойной.

— На принятие решение судье потребовалось не более десяти минут. Большая часть ходатайств, предоставленных мною и моим представителем, были отклонены. Родители очень сильно поддерживали и поддерживают меня. Но, несмотря на эту поддержку, по-моему, суд принял заранее подготовленное решение, — написала на своей странице в социальных сетях Екатерина.

Женщина заявила, что будет подавать апелляцию. Кроме того, она согласилась принять участие в передаче «На самом деле» на Первом канале.

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ИСТОЧНИК KP.RU