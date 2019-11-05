2019-11-05T21:44:18+03:00
Общество

Суд Магнитогорска отказался восстановить на работе уволенную за голые фото тренера по кикбоксингу

Искать правду далее Екатерина Конопенко собралась на Первом канале
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
История Екатерины Конопенко стала известна на всю страну. Фото из открытых источников.История Екатерины Конопенко стала известна на всю страну. Фото из открытых источников.
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 ноября, в Магнитогорске прошло заключительное судебное заседание по делу Екатерины Конопенко. Тренер по кикбоксингу была уволена из детской организации за фотосессию 20-летней давности. Суд признал ее непристойной.

— На принятие решение судье потребовалось не более десяти минут. Большая часть ходатайств, предоставленных мною и моим представителем, были отклонены. Родители очень сильно поддерживали и поддерживают меня. Но, несмотря на эту поддержку, по-моему, суд принял заранее подготовленное решение, — написала на своей странице в социальных сетях Екатерина.

Женщина заявила, что будет подавать апелляцию. Кроме того, она согласилась принять участие в передаче «На самом деле» на Первом канале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске ищут двух рецидивистов, надругавшихся над школьницами-подростками
В больницу, где пациентку умыли хозяйственной тряпкой, едет проверка
Медики не нашли следов крысиного яда у «отравленной» девочки из Магнитогорска
Житель Магнитогорска не смог отсудить компенсацию за потерянную после взрыва в Магнитогорске квартиру
На этой неделе Челябинск может побить температурный рекорд тепла
В Челябинской области ожидается усиление ветра и мокрый снег
Гарри Ананасов и лидер «Ариэля» Ростислав Гепп поссорились из-за денег
Трибуны у памятника Ленину в Челябинске отремонтируют за зиму
Жительница Челябинска спасла двоих детей от горящей стиральной машины
В Челябинской области оштрафовали подрядчика по очистке дорог
Парень-аутист Лев Холодилин погиб в первые дни пропажи
Педагогу из Магнитогорска, уволенной за голые фото, предложили найти мужа
Челябинский сенатор Маргарита Павлова будет отвечать за семейную политику