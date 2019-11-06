«В школу ползем по льду»: жители Челябинской области жалуются на нечищеные тротуары
У многих школьников уже закончились осенние каникулы, и они с большим трудом добраются до учебных заведений.
— Ползем по тротуару, покрытому льдом, в школу. Идти невозможно! Реально хочется встать на четвереньки и ползти. Нигде ни песчинки, ни насечки. Если дети переломаются, с кем ругаться? — возмутилась в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Надежда Сомина.
Речь идет о тротуаре со стороны Зеленого Лога в направлении Труда вдоль улицы Жукова.
Пользователи соцсети отметили, что перечислять адреса нет смысла, — мол, так сейчас во всем Магнитогорске. Впрочем, и в Челябинске не лучше.
— Моя дочь только с подъезда вышла, упала и подвернула ногу. Итог — в школу не пошла. Нога болит, так что и завтра не пойдет, — написала Елена Денисчева.
Куда жаловаться на каток на тротуарах Челябинска
1. Районные администрации:
— Калининский район 791-64-85
— Курчатовский район 741-45-48
— Ленинский район 256-23-05
— Металлургический район 735-80-14
— Советский район 237-26-44, 237-54-42
— Тракторозаводский район 775-30-39
— Центральный район 263-31-14, 263-14-33
2. Управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска. Тел. 263-48-91
3. Единая дежурно-диспетчерская служба. Тел. 112, 263-34-44, 263-42-10, 063
4. Государственная жилищная инспекция 727-78-88.
5. Управление дорожного хозяйства Челябинска 791-19-67
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ИСТОЧНИК KP.RU