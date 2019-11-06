«В школу ползем по льду»: жители Челябинской области жалуются на нечищеные тротуары

СЕГОДНЯ 04:06 2019-11-06T04:06:17+03:00

Дети идут в школу по льду и падают. Фото: Надежда Сомина.

Куда обращаться, если ваша дорога, как каток

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У многих школьников уже закончились осенние каникулы, и они с большим трудом добраются до учебных заведений.

— Ползем по тротуару, покрытому льдом, в школу. Идти невозможно! Реально хочется встать на четвереньки и ползти. Нигде ни песчинки, ни насечки. Если дети переломаются, с кем ругаться? — возмутилась в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Надежда Сомина.

Речь идет о тротуаре со стороны Зеленого Лога в направлении Труда вдоль улицы Жукова.

Пользователи соцсети отметили, что перечислять адреса нет смысла, — мол, так сейчас во всем Магнитогорске. Впрочем, и в Челябинске не лучше.

— Моя дочь только с подъезда вышла, упала и подвернула ногу. Итог — в школу не пошла. Нога болит, так что и завтра не пойдет, — написала Елена Денисчева.

Куда жаловаться на каток на тротуарах Челябинска

1. Районные администрации:

— Калининский район 791-64-85

— Курчатовский район 741-45-48

— Ленинский район 256-23-05

— Металлургический район 735-80-14

— Советский район 237-26-44, 237-54-42

— Тракторозаводский район 775-30-39

— Центральный район 263-31-14, 263-14-33

2. Управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска. Тел. 263-48-91

3. Единая дежурно-диспетчерская служба. Тел. 112, 263-34-44, 263-42-10, 063

4. Государственная жилищная инспекция 727-78-88.

5. Управление дорожного хозяйства Челябинска 791-19-67

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