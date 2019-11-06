2019-11-06T04:06:17+03:00
Общество

«В школу ползем по льду»: жители Челябинской области жалуются на нечищеные тротуары

Куда обращаться, если ваша дорога, как каток
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Дети идут в школу по льду и падают. Фото: Надежда Сомина.Дети идут в школу по льду и падают. Фото: Надежда Сомина.
Изменить размер текста:

У многих школьников уже закончились осенние каникулы, и они с большим трудом добраются до учебных заведений.

— Ползем по тротуару, покрытому льдом, в школу. Идти невозможно! Реально хочется встать на четвереньки и ползти. Нигде ни песчинки, ни насечки. Если дети переломаются, с кем ругаться? — возмутилась в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК Надежда Сомина.

Речь идет о тротуаре со стороны Зеленого Лога в направлении Труда вдоль улицы Жукова.

Пользователи соцсети отметили, что перечислять адреса нет смысла, — мол, так сейчас во всем Магнитогорске. Впрочем, и в Челябинске не лучше.

— Моя дочь только с подъезда вышла, упала и подвернула ногу. Итог — в школу не пошла. Нога болит, так что и завтра не пойдет, — написала Елена Денисчева.

Куда жаловаться на каток на тротуарах Челябинска

1. Районные администрации:

— Калининский район 791-64-85

— Курчатовский район 741-45-48

— Ленинский район 256-23-05

— Металлургический район 735-80-14

— Советский район 237-26-44, 237-54-42

— Тракторозаводский район 775-30-39

— Центральный район 263-31-14, 263-14-33

2. Управление жилищно-коммунального хозяйства Челябинска. Тел. 263-48-91

3. Единая дежурно-диспетчерская служба. Тел. 112, 263-34-44, 263-42-10, 063

4. Государственная жилищная инспекция 727-78-88.

5. Управление дорожного хозяйства Челябинска 791-19-67

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Камикадзе!»: в Зауралье уже рыбачат на льду
«Получают больше 100 тысяч!»: в соцсети обсудили зарплату должницы, к которой записались «на ноготочки» приставы
В Челябинск идет «розовая зима»: что нас ждет
Суд Магнитогорска отказался восстановить на работе уволенную за голые фото тренера по кикбоксингу
В Челябинске ищут двух рецидивистов, надругавшихся над школьницами-подростками
В больницу, где пациентку умыли хозяйственной тряпкой, едет проверка
Медики не нашли следов крысиного яда у «отравленной» девочки из Магнитогорска
Житель Магнитогорска не смог отсудить компенсацию за потерянную после взрыва в Магнитогорске квартиру
На этой неделе Челябинск может побить температурный рекорд тепла
В Челябинской области ожидается усиление ветра и мокрый снег
Гарри Ананасов и лидер «Ариэля» Ростислав Гепп поссорились из-за денег
Трибуны у памятника Ленину в Челябинске отремонтируют за зиму
Жительница Челябинска спасла двоих детей от горящей стиральной машины
В Челябинской области оштрафовали подрядчика по очистке дорог
Парень-аутист Лев Холодилин погиб в первые дни пропажи
Педагогу из Магнитогорска, уволенной за голые фото, предложили найти мужа
Челябинский сенатор Маргарита Павлова будет отвечать за семейную политику