2019-11-06T04:07:35+03:00
Общество

«Камикадзе!»: в Зауралье уже рыбачат на льду

В начале ноября это крайне опасное занятие
Ирина КАРЕЛИНА
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Рыбаки на реке Тобол. Фото: Ольга Симонова.Рыбаки на реке Тобол. Фото: Ольга Симонова.
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Жительница Зауралья выложила в группу «Типичный Курган» в ВК фото первой зимней рыбалки. Не терпится рыбакам!

— Какая сейчас толщина льда на Тоболе? Фото сделано утром у дамбы на ул. Свободы. Они там не просто сидят. Они там ходят и ходят, ничего не боятся! — удивилась Ольга Симонова.

— Камикадзе! — пишут в комментариях пользователи соцсети.

— Самое ужасное, что, глядя на них, дети на лед лезут, — вздыхает подписчица Алена. — Брат однажды рыбака вытаскивал с озера. Тот также по первому ледку провалился, и к нему подойти не могли. Благо у брата доски были — вытащили чудом мужика. А в другой раз соседа вытаскивал на Тоболе. В машине был трос буксировочный. Подполз, кинул и подтягивал...

Сотрудники МЧС Челябинской области призывают людей не подвергать себя опасности — не выходить на тонкий лед!

— В период становления льда вода замерзает, как правило, неравномерно: сначала у берега, на мелководье, а затем уже на середине. Скрепленный вечерним или ночным холодом, в период с ноября по декабрь лед еще способен выдержать небольшую нагрузку. Но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится очень слабым, хотя и сохраняет достаточную толщину, — объясняют спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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