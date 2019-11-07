2019-11-07T04:16:12+03:00
Общество

Незамерзайку с ароматом самогона продают в Челябинске

Корреспондент КП попробовала новинку
Ирина КАРЕЛИНА
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Незамерзайку с ароматом самогона продают в ЧелябинскеНезамерзайку с ароматом самогона продают в ЧелябинскеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Сажусь в автомобиль коллеги и морщусь: резкий запах самогона ударяет в нос.

— Это не я, — улыбается водитель. — Это мы такую незамерзайку купили. Оказалась с ароматом самогона. А ведь не дешевка — больше 200 рублей стоит.

О такой же проблеме пишут в соцсетях.

— Продавец уверял, чтo его незамерзайка не пахнeт. Да, не пахнeт, а воняет! Смeсь спирта и жуткой химозы. Я чуть не задохнулась! — написала автоледи в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» в ВК.

Вот что советует опытный водитель:

— Открывайте бутыль на месте. Вы же не покупаете некачественные продукты? И тут также: если оказалась вонючка, не надо за нее платить и травиться, — говорит инструктор по вождению, автомобилист с 25-летним стажем Антон Михайлов.

Читайте также: «Красотку в ажурных чулках заставили продавать незамерзайку на морозе в Челябинске».

ИСТОЧНИК KP.RU

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