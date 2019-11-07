Незамерзайку с ароматом самогона продают в Челябинске
Сажусь в автомобиль коллеги и морщусь: резкий запах самогона ударяет в нос.
— Это не я, — улыбается водитель. — Это мы такую незамерзайку купили. Оказалась с ароматом самогона. А ведь не дешевка — больше 200 рублей стоит.
О такой же проблеме пишут в соцсетях.
— Продавец уверял, чтo его незамерзайка не пахнeт. Да, не пахнeт, а воняет! Смeсь спирта и жуткой химозы. Я чуть не задохнулась! — написала автоледи в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» в ВК.
Вот что советует опытный водитель:
— Открывайте бутыль на месте. Вы же не покупаете некачественные продукты? И тут также: если оказалась вонючка, не надо за нее платить и травиться, — говорит инструктор по вождению, автомобилист с 25-летним стажем Антон Михайлов.
Читайте также: «Красотку в ажурных чулках заставили продавать незамерзайку на морозе в Челябинске».
ИСТОЧНИК KP.RU