В Магнитогорске спортсмены-разбойники грабили прохожих

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-06T06:40:37+03:00

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Выходили на дело вшестером. Победитель Всероссийского турнира по смешанным единоборствам Ярослав Морев и его «команда» борцов подкарауливал пьяненьких прохожих в темных переулках родного Магнитогорска. Из шестерых налетчиков трое были школьниками. Осень прошлого года банда совершила пять налетов на горожан: жертв избивали и отнимали имущество.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, расследование преступлений было непростым. Налетали бандиты в темноте. Ограбленные и избитые были пьяны, описать приметы налетчиков не могли.

А банда действовала все слаженней. Место нападения спортсмены-разбойники покидали на автомобиле. На последний «выход» надели маски. Грабили и мужчин, и женщин. После одного из налетов за бандитами гнались сотрудники ГИБДД, но они ушли от преследования

Итогом копотливой работы следователей стал арест банды. Следователи по секундам анализировали записи камер видеонаблюдения, нашли точки сбыта награбленного. Добычей банды стали мобильники, украшения, ценные вещи более чем на 100 тыс руб. При оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД России по региону вышли на след чемпиона Морева.

Сейчас расследование уголовное дело отправлено в суд. Ярославу Мореву, Данил Черневу, Никите Наимову и трем малолетним подельникам грозит лишение свободы по статьям «Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений, «Грабеж» «Разбой».

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ИСТОЧНИК KP.RU