В Челябинске лихач за рулем снес ограждение трамвайной остановки

СЕГОДНЯ 07:04 2019-11-06T07:04:51+03:00

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ДТП на трамвайных путях на проспекте Победы случилось 5 ноября, в 22.50. В районе храма преподобного Сергия Радонежского водитель ВАЗ-212 не справился с управлением и влетел в железный забор трамвайной остановки.

Удар был такой силы, что по сторонам разметало семь искореженных звеньев забора. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в аварии пострадал 29-летний пассажир отечественного авто. По счастливой случайности, в поздний час остановка была пуста. Иначе жертвы могли бы быть и среди тех, кто ждал трамвай.

Напомним, в сентябре КамАЗ вылетел на трамвайную остановку «Тепличная» на проспекте Победы. Под колесами оказалась молодая женщина. От полученных трав она скончалась в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU