В центре Челябинска начался перенос светофора

СЕГОДНЯ 08:33 2019-11-06T09:16:11+03:00

На перекрестке уже снято барьерное ограждение. Еще немного, и путь будет открыт! Фото: Виктор Ереклинцев.

Забор на перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса уже срезан

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— Работы по переносу пешеходного перехода на Ленина-Энгельса начались, к концу дня историческая справедливость восторжествует! — сообщил в социальных сетях глава Центрального района Виктор Ереклинцев в среду, 6 ноября.

Не успели подвести официальные итоги опроса челябинцев на портале «Активный житель 74» о том, хотят ли они восстановить прежнюю схему движения на оживленном перекрестке, как на следующее утро рабочие споро выдернули металлическое ограждение на перекрестке. Сняты дорожные знаки над проезжей честью.

Следующий этап — настройка светофора так, чтобы он работал и на пешеходов, пересекающих улицу Энгельса. Затем демонтируют ставший лишним светофор, расположенный ближе к улице Коммуны.

Как только позволит погода, на дороге нарисуют «зебру». Предстоит занизить бордюр для колясок.

Теперь пересекать перекресток можно будет по прямой.

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ИСТОЧНИК KP.RU