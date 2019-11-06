В центре Челябинска начался перенос светофора
— Работы по переносу пешеходного перехода на Ленина-Энгельса начались, к концу дня историческая справедливость восторжествует! — сообщил в социальных сетях глава Центрального района Виктор Ереклинцев в среду, 6 ноября.
Не успели подвести официальные итоги опроса челябинцев на портале «Активный житель 74» о том, хотят ли они восстановить прежнюю схему движения на оживленном перекрестке, как на следующее утро рабочие споро выдернули металлическое ограждение на перекрестке. Сняты дорожные знаки над проезжей честью.
Следующий этап — настройка светофора так, чтобы он работал и на пешеходов, пересекающих улицу Энгельса. Затем демонтируют ставший лишним светофор, расположенный ближе к улице Коммуны.
Как только позволит погода, на дороге нарисуют «зебру». Предстоит занизить бордюр для колясок.
Теперь пересекать перекресток можно будет по прямой.
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ИСТОЧНИК KP.RU