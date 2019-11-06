2019-11-06T09:11:49+03:00
Происшествия

В Челябинске судят тренера за аферу с казенными деньгами

Спортивный наставник по своему усмотрению распоряжался крупными суммами
Ольга АНТОНОВА
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На скамье подсудимых в Челябинске скоро окажется тренер-аферист.На скамье подсудимых в Челябинске скоро окажется тренер-аферист.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На скамье подсудимых скоро окажется 47-летний тренер челябинской детско-юношеской спортивной школы «Беревестник». Уголовное дело возбуждено по статьям «Мошенничество, совершенное в крупном размере» и «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере». Наставнику молодых грозит крупный штраф и тюремный срок — до шести лет.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, обвиняемый два года назад получил более 830 тыс руб на организацию тренировок и соревнований в Свердловской области.

Деньги, кроме того, предназначались на питание спортсменов, их проживание в гостиницах. Но ни сборов, ни соревнований тренер не устроил. А в региональном минспорта отчитался по липовым документам.

И это — не единственный преступный эпизод в биографии нечистого на руку наставника. В октябре 2014-го он обманом завладел банковской карточкой спортсмена. На его счет в качестве зарплаты три года поступило более 1,1 млн руб. Деньгами тренер распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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