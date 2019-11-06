2019-11-06T09:19:14+03:00
Спорт

В «Трактор» пришел очередной новый игрок

В прошлом сезоне он выступал в Америке
Андрей АБРАМОВ
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Никита Щербак теперь играет в Челябинске.Никита Щербак теперь играет в Челябинске.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В разгар сезона челябинский клуб перестал радовать болельщиков игрой. Состав постоянно пытаются усиливать новыми игроками. В этот раз в команду приняли Никиту Щербака.

Контракт с нападающим подписан с конца сезона 2019/2020. Форварда переманили из «Авангарда». Ранее он играл в NHL и Американской хоккейной лиге.

ДОСЬЕ «КП»

Никита Щербак, нападающий.

Родился 30 декабря 1995 года в Москве.

Рост: 186 см.

Вес: 79 кг.

Хват: левый.

Не так давно ХК «Трактор» разрвал контракт с главным тренером. Петериса Скудру подписали в апреле нынешнего года. А 2 ноября его уволили с поста главного тренера команды. Вместо него назначен Владимир Юрзинов-младший.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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