В «Трактор» пришел очередной новый игрок
В разгар сезона челябинский клуб перестал радовать болельщиков игрой. Состав постоянно пытаются усиливать новыми игроками. В этот раз в команду приняли Никиту Щербака.
Контракт с нападающим подписан с конца сезона 2019/2020. Форварда переманили из «Авангарда». Ранее он играл в NHL и Американской хоккейной лиге.
ДОСЬЕ «КП»
Никита Щербак, нападающий.
Родился 30 декабря 1995 года в Москве.
Рост: 186 см.
Вес: 79 кг.
Хват: левый.
Не так давно ХК «Трактор» разрвал контракт с главным тренером. Петериса Скудру подписали в апреле нынешнего года. А 2 ноября его уволили с поста главного тренера команды. Вместо него назначен Владимир Юрзинов-младший.
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ИСТОЧНИК KP.RU