В Челябинской области осужден распространитель порно
33-летний Златоуста девять (!) лет занимался развитием сайтов с порнографией. С 2010 года нелегальными файлами он щедро делился в Интернете. Дело было поставлено на широкую ногу: «клубничка» приносила жителю небольшого города стабильный доход.
Пресекли нелегальный бизнес силовики. Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, автор порносайтов признан виновным в совершении преступления по статье «Распространение, публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные с использованием СМИ».
Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно.
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ИСТОЧНИК KP.RU