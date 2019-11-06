2019-11-06T09:27:20+03:00
Происшествия

В Челябинской области осужден распространитель порно

Нелегальные файлы он размещал в Интернете
Ольга АНТОНОВА
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В Златоусте уголовный срок получил создатель порносайтов.В Златоусте уголовный срок получил создатель порносайтов.Фото: Анастасия Осипова
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33-летний Златоуста девять (!) лет занимался развитием сайтов с порнографией. С 2010 года нелегальными файлами он щедро делился в Интернете. Дело было поставлено на широкую ногу: «клубничка» приносила жителю небольшого города стабильный доход.

Пресекли нелегальный бизнес силовики. Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, автор порносайтов признан виновным в совершении преступления по статье «Распространение, публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные с использованием СМИ».

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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