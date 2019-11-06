В Челябинске рабочие и чиновники мечтают о четырехдневной неделе

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-06T09:53:46+03:00

О четырехдневке мечтают рабочие и чиновники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики выяснили, готовы ли они поступиться заработком во имя отдыха

Изменить размер текста: A A

В России собираются внедрять эксперимент по четырехдневной рабочей неделе. Чиновники планируют протестировать идею на предприятиях, которые вошли в национальный проект по повышению производительности труда.

Но готовы ли работники отдыхать три дня вместо привычных двух? И поступятся ли они размером заработка?

Аналитики службы Исследований компании HeadHunter выяснили, как ищущие работу в Челябинской области относятся к возможному переходу на четырехдневку.

38% считают, что укороченная рабочая неделя не станет реальностью в ближайшие три-пять лет.

30% уверены: это возможно. Причем, о дополнительном дне отдыха думают рабочие (36%) и чиновники (33%).

Но готовы ли челябинцы жертвовать зарплатой во имя отдыха?

71% говорит «да» новому графику, если зарплата сохранится.

17% согласны в любом случае.

9% не готовы к четырехдневке.

Но если третий день отдыха будет неотменим, когда челябинцы хотели бы не думать о работе?

48% южноуральцев — за пятницу.

38% сделали бы выходным понедельник.

12% голосуют за отдых в среду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU