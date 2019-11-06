В Челябинске рабочие и чиновники мечтают о четырехдневной неделе
В России собираются внедрять эксперимент по четырехдневной рабочей неделе. Чиновники планируют протестировать идею на предприятиях, которые вошли в национальный проект по повышению производительности труда.
Но готовы ли работники отдыхать три дня вместо привычных двух? И поступятся ли они размером заработка?
Аналитики службы Исследований компании HeadHunter выяснили, как ищущие работу в Челябинской области относятся к возможному переходу на четырехдневку.
38% считают, что укороченная рабочая неделя не станет реальностью в ближайшие три-пять лет.
30% уверены: это возможно. Причем, о дополнительном дне отдыха думают рабочие (36%) и чиновники (33%).
Но готовы ли челябинцы жертвовать зарплатой во имя отдыха?
71% говорит «да» новому графику, если зарплата сохранится.
17% согласны в любом случае.
9% не готовы к четырехдневке.
Но если третий день отдыха будет неотменим, когда челябинцы хотели бы не думать о работе?
48% южноуральцев — за пятницу.
38% сделали бы выходным понедельник.
12% голосуют за отдых в среду.
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ИСТОЧНИК KP.RU