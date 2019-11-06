«Трактор» после прихода Юрзинова принял на работу двух новых тренеров

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-06T11:11:30+03:00

Контракт с клубом также подписал и 23-летний форвард из НХЛ

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Вчера вечером, 5 ноября в Челябинск прибыл новый наставник черно-белых. Напомним, после увольнения Петериса Скудры пост главного тренера занял Владимир Юрзинов-младший, который до этого работал в новосибирской «Сибири».

Почти сразу в руководстве «Трактора» заявили и о перестановках в тренерском штабе черно-белых. Так, помощник Скудры Алексей Тертышный занял должность главного тренера «Челмета», а с этого поста в «Трактор» перешел еще один воспитанник челябинского хоккея Максим Смельницкий, который станет помощником Юрзинова. Вместе с тем из «Трактора» ушли ассистенты наставника Андрей Царев и Александр Завьялов.

Сегодня стало известно, что должность тренера вратарей в клубе займет финский специалист Ари Мойсанен. В качестве тренера сборной Финляндии он был призером Олимпиады в Сочи-2014, выигрывал «серебро» чемпионатов мира (2014, 2015). А в 2018 году завоевал Кубок Гагарина, работая в тренерском штабе казанского «Ак Барса».

Также стало известно, что 23-летний форвард Никита Щербак, проведший большую часть карьеры в НХЛ и АХЛ, также заключил контракт с «Трактором».

Напомним, свой первый матч после перерыва в чемпионате КХЛ «Трактор» проведет 12 ноября в Магнитогорске с «Металлургом».

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ИСТОЧНИК KP.RU