Вмерзшую в лед утку спасли в Челябинской области
Во вторник, 5 ноября, бойцы поисково-спасательного отряда отрабатывали приемы спасения на тонком льду. Во время тренировки они нашли вмерзшую в лед птицу.
Птаха в панике била крыльями в 300 метрах от берега. Учения мигом превратились в настоящую спасательную операцию.
Как сообщил сайт «Усть-Катавская неделя», с помощью специального оборудования спасатель по-пластунски добрался до утки. Выяснилось, птица молодая, ее крылья полностью не развились, летать она не может.
Освобожденную утку спасатели опустили в воду речки Катав. Пернатое принялось нырять и плавать.
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ИСТОЧНИК KP.RU