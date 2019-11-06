Вмерзшую в лед утку спасли в Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:42 2019-11-06T13:02:14+03:00

Птица погибла бы, если бы не помощь людей. Фото: tramuk.ru

Учения на пруду в Усть-Катаве обернулись настоящей операцией

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Во вторник, 5 ноября, бойцы поисково-спасательного отряда отрабатывали приемы спасения на тонком льду. Во время тренировки они нашли вмерзшую в лед птицу.

Птаха в панике била крыльями в 300 метрах от берега. Учения мигом превратились в настоящую спасательную операцию.

Как сообщил сайт «Усть-Катавская неделя», с помощью специального оборудования спасатель по-пластунски добрался до утки. Выяснилось, птица молодая, ее крылья полностью не развились, летать она не может.

Освобожденную утку спасатели опустили в воду речки Катав. Пернатое принялось нырять и плавать.

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ИСТОЧНИК KP.RU