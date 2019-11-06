Альфа-Банк стремится увеличить долю в кредитовании населения

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-06T12:34:43+03:00

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Ведущий управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский заявил о том, что положительная динамика портфеля по рознице банка в следующем году снизится примерно на тридцать процентов после прогнозируемого повышения на сорок-сорок пять процентов в текущем году и на шестьдесят процентов в прошлом году. При этом, восемьдесят процентов продаж составляют существующие, доступные для банка клиенты, что является прибыльным кредитованием с риском, который находится в пределах нормы.

Верхошинский отметил, что двумя годами ранее показатели по кредитному портфелю физическим лицам составлял примерно двести пятьдесят миллиардов рублей. Таким образом, это крайне мало на фоне пятимиллионной базы активных клиентов, свыше одного триллиона рублей пассивов населения и нескольких триллионов корпоративных кредитов. В настоящее время позитивная динамика представляет собой реализацию имеющегося внутреннего потенциала, а также выход на оправданную долю рынка.

Согласно статистическим данным, портфель кредитов населению Альфа-Банка на конец текущего года составит примерно шестьсот двадцать миллиардов рублей в сравнении с четырьмястами сорока миллиардами на конец прошлого года.

Отмечается, что ранее финансовый директор банка Алексей Чухлов заявлял о стремлении Альфа-Банка повысить долю в кредитовании населения. Так, он подчеркивал, что целью деятельности банка является формирование стабильной базы доходности на ближайшие пять лет.