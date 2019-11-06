В Челябинске завершен скандальный ремонт фасада дома на площади Революции

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-06T14:50:22+03:00

Уф. Ремонт фасада завершен. Он теперь вот такой, розовый. Фото: Инна КУМЕЙКО

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Розовый фасад «сталинки» в самом центре Челябинска, на пл. Революции, 1, бил по глазам. Нежный цвет зари сменил благородный сливочный, в патине, оттенок фасада. Челябинцы возмутились. Но Региональный оператор капремонтов, отвечавший за восстановление фасада, заявил, что розовый цвет — промежуточный этап, будет и финишное покрытие.

Объявляя о завершении ремонта, Регоператор перечислил все сложности проделанной работы Заново сформованы бетонные балясины для кровли. Цоколь здания облицован натуральным гранитом; фасад на уровне двух первых этажей теперь в декоративной штукатурке. Далее стены облицованы бетонными плитами. На восстановление фасада, сообщили в пресс-службе Регионального оператора капремонтов, потрачено 14 млн руб.

А жители знаковой «сталинки» ждут капитального ремонта инженерных сетей дома. Гнилые трубы их раздражают куда больше, чем фасад нового цвета. Кстати он по-прежнему розовый. Как вы думаете?

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ИСТОЧНИК KP.RU