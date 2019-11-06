2019-11-06T14:50:22+03:00
Общество

В Челябинске завершен скандальный ремонт фасада дома на площади Революции

Подрядчик заявляет, дело было сложным и ответственным
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Уф. Ремонт фасада завершен. Он теперь вот такой, розовый.Уф. Ремонт фасада завершен. Он теперь вот такой, розовый.Фото: Инна КУМЕЙКО
Изменить размер текста:

Розовый фасад «сталинки» в самом центре Челябинска, на пл. Революции, 1, бил по глазам. Нежный цвет зари сменил благородный сливочный, в патине, оттенок фасада. Челябинцы возмутились. Но Региональный оператор капремонтов, отвечавший за восстановление фасада, заявил, что розовый цвет — промежуточный этап, будет и финишное покрытие.

Объявляя о завершении ремонта, Регоператор перечислил все сложности проделанной работы Заново сформованы бетонные балясины для кровли. Цоколь здания облицован натуральным гранитом; фасад на уровне двух первых этажей теперь в декоративной штукатурке. Далее стены облицованы бетонными плитами. На восстановление фасада, сообщили в пресс-службе Регионального оператора капремонтов, потрачено 14 млн руб.

А жители знаковой «сталинки» ждут капитального ремонта инженерных сетей дома. Гнилые трубы их раздражают куда больше, чем фасад нового цвета. Кстати он по-прежнему розовый. Как вы думаете?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинские конькобежки Фаткулина и Ефременкова выиграли «золото» на чемпионате России и Кубке мира
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
Двух педофилов-грабителей задержали в Челябинске
Альфа-Банк стремится увеличить долю в кредитовании населения
Вмерзшую в лед утку спасли в Челябинской области
«Трактор» после прихода Юрзинова принял на работу двух новых тренеров
В Челябинском детском доме забеременели сразу три воспитанницы
В Челябинске рабочие и чиновники мечтают о четырехдневной неделе
В Челябинской области осужден распространитель порно
В «Трактор» пришел очередной новый игрок
В Челябинске судят тренера за аферу с казенными деньгами
В центре Челябинска начался перенос светофора
Александр Бастрыкин поручил найти работу слепому массажисту из Челябинска
В Челябинске лихач за рулем снес ограждение трамвайной остановки