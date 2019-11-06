2019-11-06T15:06:17+03:00
Спорт

Челябинские конькобежки Фаткулина и Ефременкова выиграли «золото» на чемпионате России и Кубке мира

На старте зимнего сезона южноуральские спортсменки отличились в коньках и шорт-треке.
Алексей МИКУШИН
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Ольга Фаткулина.Ольга Фаткулина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Первые крупные соревнования и сразу верхние ступеньки пьедестала почета! Это про достижения наших прославленных спортсменов на старте зимнего сезона рассказал сайт Hornews.com.

На чемпионате России в подмосковной Коломне, многократная чемпионка страны, чемпионка и рекордсменка мира, призер Олимпиады в Сочи Ольга Фаткулина снова завоевала «золото» на своей коронной 500-метровой дистанции. А в «довесок» еще и бронзовую медаль на дистанции в два раз длиннее. Кстати, Ольга Фаткулина, благодаря своим медалям в Коломне, получила право представлять Россию на первых этапах Кубка мира в Японии.

В это же время, но уже в американском Солт-Лейк-Сити чемпионка Европы и призер чемпионата мира, абсолютная чемпионка России по шорт-треку Екатерина Ефременкова в составе сборной страны выиграла «золото» в смешанной эстафете, опередив традиционно сильные команды из Китая и Южной Кореи. Вместе с Екатериной в эстафетной команде бежал и многократный чемпион Олимпийских игр россиянин Виктор Ан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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