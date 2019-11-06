2019-11-06T15:14:59+03:00
Общество

В Челябинской области ветераны бесплатно поедут железной дорогой

В год 75-летия Победы количество поездок даже в вагонах СВ и Люкс не ограничено
Ольга АНТОНОВА
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Ветераны Великой Отечественной в год 75-летия Победы смогут путешествовать по России поездом бесплатно. Фото: Архив "КП".Ветераны Великой Отечественной в год 75-летия Победы смогут путешествовать по России поездом бесплатно. Фото: Архив "КП".
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В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне холдинг «РЖД» объявил о бесплатном проезде поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» («дочка» ОАО «РЖД») инвалидам и участникам Великой Отечественной. Число поездок в юбилейный год Победы не ограничено.

Фронтовики уже сейчас могут оформить бесплатный проезд с 1 января 2020 г для поездок по России в вагонах купе, СВ, Люкс, на местах для сидения всех категорий поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении.

Уважаемого путешественника в поездке сможет сопровождать один человек. Тоже бесплатно. Сопровождающий нужен, ведь самому молодому участнику Великой Отечественной, ушедшему на фронт в 1094 году в 18 лет, исполнится 93 года.

Для приобретения бесплатного билета в кассах дальнего следования нужно предъявить документ, удостоверяющий личность пассажира и документа, подтверждающий право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида ВОв или удостоверение о награждении

Кстати, с участников и инвалидов войны и сопровождающих не будет взиматься плата за постельное белье и питание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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