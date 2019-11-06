В Челябинске автобус со священниками сбил пешехода

СЕГОДНЯ 15:39 2019-11-06T15:39:57+03:00

У пострадавшей сломано плечо, она в больницу

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ДТП на улице Первой Пятилетки произошло 6 ноября. В пресс-службе Челябинской епархии о происшествии не знали. Информацию подтвердил секретарь епархии, настоятель Свято-Троицкого храма отец Игорь Шестаков. Он сам ехал в том микроавтобусе.

Авария, пояснил отец Игорь, случилась неподалеку от остановки «Киргородок». Священники ехали на утреннюю службу в один из храмов. Пострадавшая перебегала дорогу прямо перед микроавтобусом, по нерегулируемому переходу. Водитель затормозил, но на скользкой дороге автобус, ехавший на малой скорости, проехал еще по инерции.

Священники оказали женщине первую помощь, на месте ДТП все ждали «скорую» и ГИБДД. Далее батюшки отправились на богослужение, а отец Игорь поехал к пострадавшей, в больницу.

У травмированной диагностирован перелом плеча, она в сознании. Через две недели выйдет из больницы. Отец Игорь пообещал ей посильную помощь.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU