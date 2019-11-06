2019-11-06T15:39:57+03:00
Происшествия

В Челябинске автобус со священниками сбил пешехода

У пострадавшей сломано плечо, она в больницу
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В Челябинске микроавтобус с батюшками сбил пешехода. Фото: группа "Типичный Челябинск" vk.comВ Челябинске микроавтобус с батюшками сбил пешехода. Фото: группа "Типичный Челябинск" vk.com
Изменить размер текста:

ДТП на улице Первой Пятилетки произошло 6 ноября. В пресс-службе Челябинской епархии о происшествии не знали. Информацию подтвердил секретарь епархии, настоятель Свято-Троицкого храма отец Игорь Шестаков. Он сам ехал в том микроавтобусе.

Авария, пояснил отец Игорь, случилась неподалеку от остановки «Киргородок». Священники ехали на утреннюю службу в один из храмов. Пострадавшая перебегала дорогу прямо перед микроавтобусом, по нерегулируемому переходу. Водитель затормозил, но на скользкой дороге автобус, ехавший на малой скорости, проехал еще по инерции.

Священники оказали женщине первую помощь, на месте ДТП все ждали «скорую» и ГИБДД. Далее батюшки отправились на богослужение, а отец Игорь поехал к пострадавшей, в больницу.

У травмированной диагностирован перелом плеча, она в сознании. Через две недели выйдет из больницы. Отец Игорь пообещал ей посильную помощь.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области следователи проверяют информацию о беременных девушках-сиротах
В Челябинской области ветераны бесплатно поедут железной дорогой
Челябинские конькобежки Фаткулина и Ефременкова выиграли «золото» на чемпионате России и Кубке мира
В Челябинске завершен скандальный ремонт фасада дома на площади Революции
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
Двух педофилов-грабителей задержали в Челябинске
Альфа-Банк стремится увеличить долю в кредитовании населения
Вмерзшую в лед утку спасли в Челябинской области
«Трактор» после прихода Юрзинова принял на работу двух новых тренеров
В Челябинском детском доме забеременели сразу три воспитанницы
В Челябинске рабочие и чиновники мечтают о четырехдневной неделе
В Челябинской области осужден распространитель порно
В «Трактор» пришел очередной новый игрок
В Челябинске судят тренера за аферу с казенными деньгами
В центре Челябинска начался перенос светофора
Александр Бастрыкин поручил найти работу слепому массажисту из Челябинска
В Челябинске лихач за рулем снес ограждение трамвайной остановки