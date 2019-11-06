В Челябинской области следователи проверяют информацию о беременных девушках-сиротах
Скандал в Чесменском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей грянул, когда обнаружилось, что три воспитанницы беременны. Девчонки совсем юные: одной — 17 лет, двум другим по 16. Старшая замужем, живет с супругом.
Как пояснила корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь министерства социальных отношений региона Елена Давлетшина, у шестнадцатилетних будущих мам есть женихи, отцы их будущих детей. От родительских обязанностей они не увиливают, готовы жениться. Руководителю детского дома объявлен выговор.
В СУ СКР по Челябинской области заявили о доследственной проверке скандальных историй. Предстоит установить обстоятельства произошедшего. Следователи дадут уголовно-правовую оценку исполнения своими обязанностями руководством детского дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU