2019-11-06T17:53:45+03:00
Общество

В Магнитогорске первоклашку травят из-за шалости на уроке физкультуры

Ребенок отказался выполнять распоряжение учителя. Наказали весь класс
Ольга АНТОНОВА
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За маленькую шалость первоклашки учитель физкультуры наказала весь класс.За маленькую шалость первоклашки учитель физкультуры наказала весь класс.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Скандалом обернулся урок физкультуры одной из школ Магнитогорска. Со слов мамы первоклассника, ее сын над чем-то посмеялся с девочкой. Учителю смешки не понравились, она заявила, что ставит непоседе двойку и велела принести дневник.

— Сын никуда не пошел и остался стоять. Спортзал расположен далеко от основного кабинета, и ребенок не решился идти один, — говорит мама.

В наказание класс провел на ногах весь урок. А после учитель сказала: «Скажите спасибо тому, из-за кого и вы были наказаны».

Теперь, как утверждает мама, одноклассники травят ее ребенка. Он не хочет идти в школу. А родительница намерена обратиться к чиновникам от образования, чтобы узнать, правильно ли повела себя учитель физкультуры.

Мнения под постом жительницы Магнитогорска в соцсетях раскололось.

Ирина: С каких пор детям разрешено не слушать учителя?

Татьяна: А с каких пор учителю разрешено наказывать не виновных детей?

Катерина: Сходите к учителю с ребенком и проясните ситуацию, выслушайте обе версии.

Екатерина: Учитель наказала весь класс! А на каком основании? Ей за этот урок была начислена зарплата, а она ее не отработала.

Ксения: Дневники упразднены с появлением электронного сетевого ресурса. У педагога есть возможность написать родителю электронное письмо, поставить «два» в Сетевом дневнике. Выпускать ребенка первого класса без присмотра недопустимо!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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