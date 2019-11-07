«Возвращайтесь, пока детей не потеряли!»: люди осудили влюбленных, сбежавших из Челябинска на Бали

СЕГОДНЯ 04:46 2019-11-07T04:54:19+03:00

Семья уже три года живет на Бали. Фото из личного архива героев материала

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Статья о двух влюбленных, сбежавших на Бали, вызвала активные обсуждения у наших читателей. Напомним, после потери бизнеса и развода с первой женой Николай встретил Ксению. На тот момент она была замужем, воспитывала двоих детей. Родные даже пытались лечить женщину от любви. Практически без денег влюбленные переехали из Челябинска в Сочи, а потом — на Бали. И теперь живут там с тремя детьми и неплохо зарабатывают, о чем рассказывают в соцсетях. Вот какие комментарии оставили под статьей читатели КП-Челябинск.

Андрей:

— Если с каждого дурака брать за консультации по 45 тысяч, то, конечно, можно и не работать, и жить на Бали.

София:

— Но дети не получат никакого нормального образования, плюс там медицина ужасная... Пусть возвращаются домой, пока не потеряли детей!

Ксения и Николай Плехановы. Фото из личного архива героев материала.

Антон:

— Надеюсь, они смогут встать на ноги в реальном мире, а не в том мире иллюзий, который создан ими сейчас. Они заигрались с очень сомнительными методиками «визуализации» и прочих выдумок. Надеюсь, они смогут вырастить детей и хотя бы не навредить им своим «воспитанием». Надеюсь, у этой грустной истории будет счастливый конец.

Яна:

— Заглянула к нему в Инстаграм, а там она уже другого полюбила, оказывается. В общем, что-то пошло не так...

Александр:

— Красавчики! Так держать!

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ИСТОЧНИК KP.RU