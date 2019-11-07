2019-11-07T07:37:39+03:00
Общество

Еще одна любительница лосин: изучаем Instagram жены нового хоккеиста челябинского «Трактора»

Красотка из Канады Лорен Щербак пока не спешит в Челябинск
Ирина Фадюшина
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Лорен Щербак — модель из КанадыЛорен Щербак — модель из КанадыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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На днях челябинский «Трактор» подписал нового хоккеиста — Никиту Щербака. Молодой человек пять лет играл за океаном, затем успел попробовать себя в «Авангарде», базирующимся в Подмосковье.

Из Америки хоккеист привез жену-модель Лорен. Пока девушка не спешит в Челябинск — судя по Instagram, она коротает осенние дни в теплой и солнечной Греции. При этом известно, что она любит ходить на матчи мужа, и, можно сказать, главная фанатка Никиты Щербака.

— Самое лучшее в этой жизни — это возможность прожить ее с тобой, — пишет девушка в своем Instagram.

Мы изучили страницу девушки в соцсети. Лорен занимается портом и демонстрирует свою шикарную фигуру в Instagram. На странице девушки много постов о спорте с фотографиями в обтягивающих лосинах и леггинсах.

Недавно мы со стилистом рассказали вам, почему уральским девушкам нельзя носить леггинсы. Отметим: не всем! Этим девушкам — не только можно, но и нужно! Подборку фитоняшек из Челябинска, которые мотивируют на то, чтобы перестать есть плюшки и начать качать мышцы — смотрите в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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