2019-11-07T07:44:38+03:00
Общество

Жители Челябинска рассказали, кто в их семье затаривает холодильник

А точнее — ходит за продуктами в магазин
Лидия ПЕСКОВА
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А в вашей семье кто катает корзинку?А в вашей семье кто катает корзинку?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у горожан, кто в их семье чаще всего закупает продукты.

39% ответили «я».

35% признались, что продуктами занимаются наравне с другими членами семьи.

18% сказали, что за продуктами никогда не ходят.

7% живут одиноко и покупают продукты сами.

— Если речь идет о семье, то продуктами чаще всего занимаются женщины, — комментируют результаты опроса социологи.

Совсем не ходят по магазинам чаще всего мужчины и молодые в 18-24 лет.

Аналогичные опросы по всей России показали. что около половины россиян (49%) самостоятельно занимаются покупкой продуктов, 40% опрошенных участвуют в покупке продуктов наряду с другими членами семьи и еще 11% не принимают участия в продуктовом шоппинге. Правда. вариант ответа «у меня нет семьи, я все делаю сам» ВЦИОМ не предлагался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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