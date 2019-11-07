Кубок мира по художественной фотографии 2020 пройдет в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:00 2019-11-07T08:00:00+03:00

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Международная федерация фотографического искусства (FIAP) объявила Челябинск местом проведения Кубка мира по художественной фотографии в 2020 году. Это связано с тем, делегация фотографов из России получила главный Кубок FIAP за победу.

— Тема Кубка нам очень близка, это природа. Судейство состоится в Челябинске в начале мая следующего года и по времени совпадет с Днем Победы. А итоговая выставка откроется в июле, в новой галерее «Открытый мир», которую мы сейчас как раз строим рядом с музеем, — рассказал участник российской делегации председатель регионального отделения Союза фотохудожников России Владимир Богдановский.

На открытии выставки будет присутствовать президент FIAP Рикардо Буси.

СПРАВКА КП

FIAP — крупнейшая и одна из старейших в мире фотографических федераций, которая насчитывает более одного миллиона членов. Кубки FIAP проводятся почти 40 лет. Они имеют формат бьеннале. FIAP — единственное в мире фотографическое общество, которое работает под эгидой ЮНЕСКО.

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ИСТОЧНИК KP.RU