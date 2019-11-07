2019-11-07T08:24:20+03:00
Общество

Тигренок, который проходит лечение в Челябинске, уже не вернется в зверинец Оренбурга

Зоозащитник Карен Даллакян требует наказать его хозяина за жестокое обращение с животным
Лидия ПЕСКОВА
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Тигренок растет, но он на всю жизнь останется инвалидом. Фото: ОНФ по Челябинской области.Тигренок растет, но он на всю жизнь останется инвалидом. Фото: ОНФ по Челябинской области.
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Летом этого года в передвижном зверинце, который стоял в небольшом городке Оренбуржья, случилось ЧП. Вор проник на территорию и попытался украсть тигренка из клетки. Злодей схватил его за задние лапы и решил протащить между прутьев, но тигренок застрял в решетке и получил травму позвоночника, теперь его задние лапы навсегда обездвижены.

Уже несколько месяцев тигренка лечит челябинский ветврач Карен Даллакян. Когда-то он уже выхаживал маленького амурского тигренка Жорика.

— Первое время зверек оставался вообще без какой-либо медицинской помощи с тяжелейшими травмами — любое прикосновение причиняло ему боль. Рентген показал, что нормальное функционирование задних лап при таких патологиях невозможно. Тигр навсегда останется инвалидом, — говорит Карен Даллакян.

При поддержке ОНФ Челябинской области зоозащитник обратился в Следственный комитет по Оренбургской области и требует возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение в животным». Ответчиками по делу могут стать вор, а также хозяева малыша, которые поначалу не стали показывать его доктору. Также челябинцы требуют лишить хозяина зоопарка всех прав на маленького тигренка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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