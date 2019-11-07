Связал и вколол неизвестное вещество: в Челябинске задержали напавшего на школьницу со шприцем

СЕГОДНЯ 09:27 2019-11-07T09:45:05+03:00

Изменить размер текста: A A

5 ноября около 17.00 в подъезде дома по ул. Труда в Челябинске злоумышленник напал на 17-летнюю школьницу. Связав девушку, он сделал ей несколько инъекций неизвестным веществом, отнял дорогой мобильник и ценные вещи и скрылся. Сумма ущерба — 60 тыс руб.

В Следственном комитете факт нападения подтверждают.

— Возбуждено уголовное дело о разбое, идет следствие, — заявил Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области полковник юстиции Владимир Шишков.

Как себя чувствует ребенок? Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела СК по Центральному району Челябинска Андрей Корольков заявил, что подозреваемый задержан. Ему 32 года. Пострадавшая — несовершеннолетний ребенок, потому распространяться о состоянии здоровья школьницы силовики не имеют права. Сейчас ребенок лечится.

В Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области информация о пострадавшей не поступала, родители школьницы не обращались. После звонка корреспондента КП-Челябинск аппарат омбудсмена подключился к делу.

В скорой помощи КП-Челябинск сообщили, что в этот день вызовов с улицы Труда не поступало. Вероятно, экстренная госпитализация девушке не потребовалось.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU