2019-11-07T09:45:05+03:00
Происшествия

Связал и вколол неизвестное вещество: в Челябинске задержали напавшего на школьницу со шприцем

ЧП случилось 5 ноября в центре города
Ольга АНТОНОВААндрей АБРАМОВАнтонина СНЕГУРЕНКО
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Нападавший сделал школьнице несколько уколов.Нападавший сделал школьнице несколько уколов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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5 ноября около 17.00 в подъезде дома по ул. Труда в Челябинске злоумышленник напал на 17-летнюю школьницу. Связав девушку, он сделал ей несколько инъекций неизвестным веществом, отнял дорогой мобильник и ценные вещи и скрылся. Сумма ущерба — 60 тыс руб.

В Следственном комитете факт нападения подтверждают.

— Возбуждено уголовное дело о разбое, идет следствие, — заявил Старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области полковник юстиции Владимир Шишков.

Как себя чувствует ребенок? Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела СК по Центральному району Челябинска Андрей Корольков заявил, что подозреваемый задержан. Ему 32 года. Пострадавшая — несовершеннолетний ребенок, потому распространяться о состоянии здоровья школьницы силовики не имеют права. Сейчас ребенок лечится.

В Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области информация о пострадавшей не поступала, родители школьницы не обращались. После звонка корреспондента КП-Челябинск аппарат омбудсмена подключился к делу.

В скорой помощи КП-Челябинск сообщили, что в этот день вызовов с улицы Труда не поступало. Вероятно, экстренная госпитализация девушке не потребовалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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