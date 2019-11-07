2019-11-07T10:03:35+03:00
Экономика

Tele2 подвела итоги III квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114%

Мобильный оператор Tele2 объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за III квартал 2019 года
Поделиться:
Изменить размер текста:

В III квартале 2019 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:

• Выручка выросла на 15,5% в сравнении с III кварталом 2018 года и достигла 43,1 млрд рублей;

• Показатель EBITDA составил 18 млрд рублей − увеличился на 47,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

• Показатель рентабельности EBITDA достиг 41,9%, увеличившись на 9 п. п. по сравнению с III кварталом 2018 года;

• Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 5,9 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2018 года на 34,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 13,8%;

• Чистая прибыль достигла 3,4 млрд рублей — рост на 114,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года;

• Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 34% и достиг значения 1,9.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«Tele2 вновь демонстрирует опережающие рынок темпы роста бизнеса. Третий квартал был для компании насыщен событиями, которые способствовали укреплению нашей позиции трендсеттера в телекоме. Tele2 продолжает активно инвестировать в развитие сети: по данным Роскомнадзора, мы традиционно являемся лидерами отрасли по темпам строительства инфраструктуры LTE. Мы первыми на российском телеком-рынке открыли пилотную зону 5G на собственной инфраструктуре, а также продемонстрировали реальные сценарии применения технологии. Реализуя стратегию «Другие правила», в третьем квартале мы запустили революционный для рынка продукт — «Биржу Tele2». Наши уникальные сервисы в полной мере отвечают запросам самой требовательной аудитории — «цифровым» клиентам. Об этом свидетельствует рост активных пользователей мобильного интернета почти в полтора раза. Этот показатель очень важен для нас, поскольку он обеспечивает дальнейший рост операционных и финансовых результатов компании».

Дополнительная информация

Tele2 использует строгую систему определения активных пользователей мобильного интернета: в компании таковыми считают абонентов, которые ежемесячно потребляют 100 Мб и более трафика в сетях 4G.

На правах рекламы.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые остановочные комплексы в Челябинске подгоняют на месте под неровности асфальта
Кража со взломом: в Челябинске магазин «Пятерочка» ограбили налетчики
Мэра Чебаркуля хотят судить за похвальные публикации в прессе
Клиенты Челябинвестбанка могут удобно платить налоги на сайте nalog.ru
ВТБ Лизинг повышен национальный кредитный рейтинг
«С 12 лет ввести осмотр гинеколога»: жители Челябинска рассуждают, как избежать беременности в школе
На озере в Челябинской области нашли следы инопланетян в виде шестеренки
Связал и вколол неизвестное вещество: в Челябинске задержали напавшего на школьницу со шприцем
В Миассе уволили главврача больницы, где пациентку умыли грязной тряпкой
Тигренок, который проходит лечение в Челябинске, уже не вернется в зверинец Оренбурга
Кубок мира по художественной фотографии 2020 пройдет в Челябинске
Жители Челябинска рассказали, кто в их семье затаривает холодильник
Еще одна любительница лосин: изучаем Instagram жены нового хоккеиста челябинского «Трактора»
Как долго продержится тепло в Челябинске
Жители Челябинска не хотят ездить в закупленных для города низкопольных автобусах
«Возвращайтесь, пока детей не потеряли!»: люди осудили влюбленных, сбежавших из Челябинска на Бали
Незамерзайку с ароматом самогона продают в Челябинске
Семейная пара из-за 10 рублей повредила автомобиль такси в Магнитогорске
Челябинцев вновь просят проголосовать: нужен ли возле «Юности» автовокзал
ВТБ нарастил портфель привлеченных средств физлиц до 5 трлн рублей