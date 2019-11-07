Кража со взломом: в Челябинске магазин «Пятерочка» ограбили налетчики

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-07T11:03:18+03:00

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Еще накануне вечером торговая точка выглядела вполне себе презентабельно. Все три автоматические двери исправно открывали и закрывались. Но утром 7-го ноября «Пятерочку» на Курчатова, 19 было не узнать.

— Что это было? Ограбление, налет? — недоумевали утренние покупатели, входя в две оставшиеся «живых» двери.

Все разнесено, как говорят, «в хлам». Стекла хоть и не рассыпались от ударов, но покрылись сеткой, но главное, что сами двери налетчикам удалось вдавить внутрь и образовать щель. В этот узкий проход, судя по всему, ночные воры и пробрались.

Женщина-кассир рассказала, что размер ущерба еще предстоит выяснить, но по первым признакам вынесли сигареты и алкоголь.

Кстати, с месяц назад на Воровского примерно по такой же схеме налетчики взломали еще одну «Пятерочку». Сами продавцы говорят, что почерк похожий — все делается быстро — до приезда ЧОПовцев, берут курево и алкоголь. В магазине кассир предположила, что, скорее всего, это могут быть студенты из колледжей, которые учатся и живут неподалеку.

Это далеко не первый случаи таких нападений на «Пятерочки», и почерк примерно везде один и тот же.

Кстати, с месяц назад на Воровского примерно по такой же схеме налетчики взломали еще одну «Пятерочку». Сами продавцы говорят, что почерк похожий — все делается быстро — до приезда ЧОПовцев, берут курево и алкоголь. В магазине кассир предположила, что, скорее всего, это могут быть студенты из колледжей, которые учатся и живут неподалеку.

Это далеко не первые случаи таких нападений сети супермаркетов. Так в начале сентября двое подростков решили поживиться сигаретами в магазине «Дикси», спрятавшись в торговом зале перед закрытием.

В пресс-службе УМВД России по городу Челябинску подтвердили факт кражи из «Пятерочки» на Курчатова:

— Ночью сработала сигнализация, и наряд ЧОП выехал на место. Сейчас проводится проверка, определяется размер ущерба и ведется поиск преступников.

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ИСТОЧНИК KP.RU